Лавров рассказал, кого поддержит Россия в случае конфликта в Тайваньском проливе

Лавров: Россия в случае обострения в Тайваньском проливе поддержит КНР
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Россия в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года», — сказал он.

Лавров отметил, что один из заложенных в этот документ базовых принципов предполагает взаимную поддержку в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности.

Глава МИД также добавил, что Россия признает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости «в какой бы то ни было форме».

До этого официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее США одобрили продажу оружия Тайваню на $11 млрд.

