В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника

Во Франции полиция 6 ноября задержала подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе. Об этом сообщает газета Parisien.

По данным источников издания, задержанным оказался 40-летним мужчина грузинской национальности Георгии П. Также задержана его 35-летняя жена, имеющая российское происхождение.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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