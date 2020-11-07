В Москве вводят систему чекинов в префектурах и управах
Катерина Медведева
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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в московских префектурах и управах начнет действовать система чекинов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, система заработает с 12 ноября, соответствующий указ уже подписан.
Немерюк отметил, что система чекинов хорошо себя зарекомендовала, она помогает врачам проводить эпидемиологические расследования.
«Система не запретительная или контрольная, система больше информационная», — добавил он.
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