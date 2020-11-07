Белорусские силовики задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков» в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начало акции было запланировано на 12.00 мск возле первой Городской клинической больницы в Минске. За час до проведения митинга у больницы появились автозаки, легковые автомобили правоохранителей и городской автобус, в котором, предположительно, находятся силовики.

Около 12.10 около медучреждения собрались несколько десятков протестующих, к которым тут же подошла группа бойцов ОМОН. Они увели всех митингующих в микроавтобусы.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

26 октября Тихановская объявила о начале всенародной забастовки.

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