Минздрав: новая партия вакцины «Спутник V» предназначена пока только для групп риска

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что новая наработанная партия вакцины от коронавируса предназначена только пока для вакцинации групп риска, передает «Интерфакс».

«Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников», — сказал Кузнецов.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уведомил, что 7 и 8 ноября первую партию в размере 6 тысяч доз для массовой вакцинации развезут в регионы и в Москву. По его словам, на следующей неделе 70 тыс. доз вакцин также доставят в столицу и регионы.

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