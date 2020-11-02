Жертвами землетрясения в Измире стали 79 человек

Количество жертв землетрясения в турецком Измире достигло 79 человек. Об этом сообщает издание Sozcu со ссылкой на заявление вице-президента Турции Фуата Октая.

Ранее сообщалось о 76 погибших.

Пострадали в результате толчков 962 человека. Отмечается, что 26 сильно поврежденных зданий в городе будут срочно снесены.

В настоящее время 2 076 сотрудников поисково-спасательных служб работают на обломках восьми зданий.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Измире после землетрясения разрушены более 40 многоэтажек

— Жертвами землетрясения в Турции стали 73 человека

— Турция заявила о 76 погибших в результате землетрясения в Измире