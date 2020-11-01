МВД Франции назвало цель приезда в страну напавшего на людей в Ницце

Напавший на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце выходец из Туниса прибыл во Францию с целью совершить атаку, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию La Voix du Nord.

«Он явно приехал сюда, чтобы совершить убийства», – отметил глава французского МВД.

По его словам, преступник недолго находился на территории Франции перед совершением теракта. Он также вооружился несколькими ножами сразу после приезда в страну, рассказал Дарманен.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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