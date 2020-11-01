Протестующие смогли пройти к защищаемым силовиками Куропатам под Минском

Группа протестующих смогла пробраться к урочищу Куропаты по Минском, куда стянуты силовики и специальная техника, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, к урочищу направлялись две колонны протестующих, их движению препятствовали силовики. Однако 200-300 человек смогли пройти к Куропатам «окольными путями», сотрудники правоохранительных органов на данный момент действий не предпринимают, передает агентство.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. С 26 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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