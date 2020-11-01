Более десяти граждан России скончались от COVID-19 в Турции с начала августа

Одиннадцать граждан РФ стали жертвами коронавируса в Турции с начала августа текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Анкаре.

«От коронавируса в Турции за время курортного сезона умерли 11 российских граждан», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что всего COVID-19 с указанного времени в Турции был обнаружен у 326 россиян.

По последним данным, в республике с начала пандемии зафиксировали более 375 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 10 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса вылечились еще 3 341 человек

— В России проведено более 61 млн тестов на коронавирус

— В России выявили еще 18 665 случаев коронавируса