Одного человека извлекли из-под завалов после взрыва в гараже в Мытищах

Спасатели вытащили одного человека из-под завалов после взрыва в гараже в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что продолжаются поиски еще двух человек, предположительно находящихся под завалом.

Отмечается, что от взрыва пострадали пять одноэтажных кирпичных гаражей. Место взрыва находилось в гараже № 172 на улице Попова.

Ранее стало известно, что взорвалась газовоздушная смесь.

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