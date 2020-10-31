На греческом острове Самос на полгода объявлено ЧП из-за землетрясения

На греческом острове Самос на полгода объявлено чрезвычайное положение из-за произошедшего накануне мощного землетрясения. Об этом заявил генеральный секретариат гражданской защиты, передает РИА «Новости».

Речь идет о муниципалитетах Восточного и Западного Самоса.

Соответствующее решение было принято по приказу замминистра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генсека гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу.

Отмечается, что ведение режима чрезвычайного положения необходимо для устранения последствий землетрясения. Положение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 19 человек пострадали, поврежден ряд зданий. В Турции погибли 25 человек и более 800 получили ранения.

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