Большинство французов не верят, что государство сможет защитить их от террора

Лишь 26% французов считают, что государство способно защитить их от террористических атак. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на данные опроса общественного мнения холдинговой компании Fiducial и аналитического центра Odoxa.

Так, по результатам опроса, 76% жителей Франции не верят в способность правительства обеспечить их безопасность перед лицом терроризма. Обратного мнения придерживаются 26% французов, что на 18% меньше, чем в июле.

«В течение четырех лет более 40% французов считали, что правительство способно их защитить, за исключением октября 2019 года после нападения на префектуру полиции в Париже», — пишут аналитики издания.

Кроме того, как оказалось, 57% французов считают, что в местах религиозных богослужений присутствуют недостаточно полицейских патрулей.

Ранее сообщалось, что 29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

В свою очередь,16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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