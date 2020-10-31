Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 20

Число погибших при землетрясении магнитудой 6,6 в турецком Измире возросло до 20, пострадали почти 800 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики.

«В результате землетрясения в Турции число погибших увеличилось до 20, а пострадавших — до 786», — сообщили в управлении.

Ранее ведомство сообщало о 17 погибших и 709 раненых в результате природной катастрофы.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки магнитудой от около 6,6 ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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