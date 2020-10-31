Число пострадавших при землетряении в Турции достигло 763 человек

В результате землетрясения, произошедшего 30 октября у берегов турецкого Измира, пострадали 763 человек, 17 человек погибли, передает CNN Turk.

По данным спасателей, 702 человека пострадали в Измире, 54 — в Айдыне, пять — в Манисе, два — в Балыкесире.

Спасатели постоянно сообщают об увеличении числа пострадавших в результате подземных толчков в регионе.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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