Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило отметку в 600

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В результате землетрясения, произошедшего 30 октября в турецком Измире, пострадали 607 человек, передает Sozcu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели постоянно сообщают об увеличении числа пострадавших в результате подземных толчков в регионе. По последним сведениям, 607 человек получили травмы, скончались 12 человек. Ранее сообщалось о 522 пострадавших.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что поисковые работы активно продолжаются в 17 зданиях.

«Наше государство со всеми министрами и учреждениями делает все, чтобы спасти граждан, оказавшихся под руинами, и пострадавших от землетрясения», — сказал Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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