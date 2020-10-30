Число жертв землетрясения в Турции увеличилось вдвое

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Спасатели продолжают сообщать о новых жертвах и пострадавших в результате землетрясения в турецком Измире, передает CNN Turk со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Согласно последним подсчетам, жертвами подземных толчков стали не шесть, а 12 человек.

Кроме того, спасатели насчитывают почти 420 пострадавших.

Поисково-спасательные работы продолжаются в 17 разрушенных и поврежденных зданиях в Измире.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

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