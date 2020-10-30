Число жертв землетрясения в Турции выросло до шести
Число пострадавших и погибших в результате землетрясения в турецком Измире продолжает увеличиваться, сообщает Haberturk со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Согласно обновленным данным, жертвами землетрясения стали шесть человек, пострадавшими считаются 202 человека.
«В 12 зданиях продолжаются спасательные работы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о еще 70 пострадавших, извлеченных из-под завалов.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.
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