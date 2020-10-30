Лукашенко поручил реагировать на протесты так, чтобы «комар носа не подточил»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты так, чтобы «комар носа не подточил», пишет госагентство Белта.
Президент заявил, что организаторы и участники беспорядков уже прошли семь или восемь этапов по методичке цветных революций. По его словам, сейчас наступят заключительные стадии, которые характеризуются радикализацией.
«Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», — заключил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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