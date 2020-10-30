Все испытывающие российскую вакцину от COVID-19 в Белоруссии чувствуют себя нормально

Все добровольцы, привившиеся российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что всего в пострегистрационных исследованиях препарата участвовали 109 человек, 100 из них были вакцинированы.

В ведомстве уточнили, что через 21 день после первого введения препарата будет введен второй компонент. Наблюдение за добровольцами ведется в течение 180 дней с момента первого прививания. Оценивается эпидемиологическая эффективность, иммуногенность и безопасность вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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