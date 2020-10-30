Врачи вылечили еще 3985 пациентов с коронавирусом в Москве
Анна Светлова
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Еще 3985 пациентов излечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Общее число выздоровевших с начала пандемии в городе достигло 307 816.
Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.
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