В мире число заражений коронавирусом превысило 45 миллионов

В мире число заражений коронавирусом достигло 45 018 354, пишет университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 545 945 человек, скончались 7 172 пациента. С начала пандемии погибли 1 181 027 заразившихся.

На первом месте по распространению вируса находятся США (почти 9 миллионов заражений и 228 тысяч смертей), на втором месте — Индия (около 8 миллионов заражений и 120 тысяч смертей), на третьем — Бразилия (5,4 миллиона заражений и 159 тысяч смертей).

В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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