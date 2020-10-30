Президент Бразилии: теракт в Ницце — это проявление христианофобии

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал теракт в Ницце проявлением христианофобии. Об этом сообщает ТАСС.

«В своей речи в ООН в этом году я говорил о христианофобии. Именно это произошло сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Бразилии сообщил, что бразильянка стала одной из жертв нападения вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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