В Подмосковном лесу найден живший с отцом в хижине мальчик

Балашихинская городская прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в лесу в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ребенок был обнаружен в созданной из подручных материалов хижине.

По результатам проверки следователи сформируют правовую оценку действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

На контроль ход проверочных мероприятий взяла прокуратура Московской области.

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