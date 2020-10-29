В Подмосковном лесу найден живший с отцом в хижине мальчик
Елизавета Мележенкова
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Балашихинская городская прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в лесу в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, ребенок был обнаружен в созданной из подручных материалов хижине.
По результатам проверки следователи сформируют правовую оценку действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.
На контроль ход проверочных мероприятий взяла прокуратура Московской области.
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