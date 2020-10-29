В Германии автомобиль въехал в группу прохожих
Антон Демидов
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Автомобиль протаранил группу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, транспортное средство съехало с дороги на тротуар и врезалось в находившихся там людей. В результате происшествия погиб один человек, а еще как минимум трое получили тяжелые травмы.
Пострадавших госпитализировали с помощью спасательного вертолета.
Причина случившегося и другие подробности пока не приводятся.
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