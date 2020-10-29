В Германии автомобиль въехал в группу прохожих

Автомобиль протаранил группу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, транспортное средство съехало с дороги на тротуар и врезалось в находившихся там людей. В результате происшествия погиб один человек, а еще как минимум трое получили тяжелые травмы.

Пострадавших госпитализировали с помощью спасательного вертолета.

Причина случившегося и другие подробности пока не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пьяный водитель сбил трех девочек в Крыму

— Автомобиль врезался в толпу людей в Черногории

— В Приморье грузовик въехал в группу детей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пьяный водитель сбил трех девочек в Крыму

— Автомобиль врезался в толпу людей в Черногории

— В Приморье грузовик въехал в группу детей