В Москве начнут усиленно следить за соблюдением антикоронавирусных мер
Елизавета Мележенкова
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Проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в Москве будут усилены. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Такое решение принято в связи с началом действия постановления главного санитарного врача России «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».
Как уточняется, документ от 16 октября начал действовать 28 октября.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 581 693 заболевших коронавирусом. При этом 27 301 человек с COVID-19 скончался, 1 186 041 выздоровел.
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