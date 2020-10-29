Власти Белоруссии ограничили въезд в страну через наземные границы

Власти Белоруссии из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом временно ограничили въезд в республику через наземные границы из Польши, Латвии, Литвы и Украины. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на официального представителя белорусского Госпогранкомитета Антона Бычковского.

Как рассказал представитель ведомства, Минск временно ограничивает въезд на территорию Белоруссии через наземные пункты пропуска отдельным категориям физических лиц из Польши, Латвии, Литвы и Украины.

По словам Бычковского, такая мера введена в связи со сложившейся эпидобстановкой в этих странах.

Он также уведомил, что пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска работает без данных ограничений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны.

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