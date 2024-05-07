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Пашинян объяснил мирную повестку Еревана

Пашинян заявил, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает. Его слова приводит РИА Новости.

В этих условиях, по его словам, страна должна достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном, поскольку только такой подход «может обеспечить безопасность страны».

«Мирная повестка принята как инструмент безопасности», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Пашинян не примет участие в инаугурации Путина.

Перед этим Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться.

По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

«Это означает, что они говорят, что ОДКБ не существует», — сказал Пашинян.

В качестве примера он привел неделимитированную границу между Россией и Японией. Он поинтересовался, что, если войска какой-либо страны зайдут на российскую территорию, будет ли это означать, что ОДКБ никак не отреагирует.

Ранее в Армении началось шествие на Ереван из-за делимитации границы с Азербайджаном.

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