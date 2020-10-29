Мужчина с ножом пытался напасть на полицейских в Авиньоне

Полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом, передает радиостанция Europe 1.

По данным полиции, мужчина выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции.

В ответ полиция открыла огонь, в результате чего злоумышленник скончался от полученных ранений.

По делу начато расследование.

Ранее 29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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