Суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» к шести годам колонии

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Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский во время оглашением приговора в... Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский во время оглашением приговора в...
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский во время оглашением приговора в...
Дмитрий Серебряков/ТАСС

Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в создании экстремистской организации, сообщает РИА «Новости».

«Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет», — озвучил приговор судья Владимир Кузнецов.

Адвокат осужденного Мария Эймонт заявила, что защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее Павел Ребровский признал себя виновным по данному делу и дал показания на других фигурантов. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Позже мужчина пожаловался на давления следствия, пытки и отказался от показаний и признания вины. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России. Сами молодые люди считают, что их дело было сфабриковано, а идею создания организации им подсказали провокаторы из полиции и ФСБ.

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