Суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» к шести годам колонии

Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в создании экстремистской организации, сообщает РИА «Новости».

«Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет», — озвучил приговор судья Владимир Кузнецов.

Адвокат осужденного Мария Эймонт заявила, что защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее Павел Ребровский признал себя виновным по данному делу и дал показания на других фигурантов. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Позже мужчина пожаловался на давления следствия, пытки и отказался от показаний и признания вины. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России. Сами молодые люди считают, что их дело было сфабриковано, а идею создания организации им подсказали провокаторы из полиции и ФСБ.

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