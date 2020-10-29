Посольство РФ в США предупредило российских журналистов о провокациях

Прибывающим в США сотрудникам российских средств массовой информации рекомендуется учитывать предвзятое отношение и высокую вероятность провокаций, заявляет посольство России в Соединенных Штатах.

«Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий, направленных на создание повода обвинить наших граждан во вмешательстве во внутренние дела», – подчеркивается в заявлении.

Посольство также осуждает инцидент с журналистом телеканала RT Константином Рожковым, которого американские спецслужбы подвергли многочасовому допросу в аэропорту Нью-Йорка.

Дипмиссия расценивает действия властей США «как грубую попытку оказать давление на представителя прессы» и призывает отказаться от подобной практики.

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