Меркель объявила о введении карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране вводится «ограниченный карантин» из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новые меры вступят в силу со 2 ноября. Так, пребывание вне дома будет разрешено только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально — десять человек.

Кроме того, с этого времени будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и заведения общепита.

Как пояснила Меркель, эти меры необходимы, чтобы «в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь».

Она отметила, что в середине ноября власти проанализируют результаты ограничений и при необходимости скорректируют их.

Ранее стало известно, что в Берлине ужесточили масочный режим.

По последним данным, в Германии зарегистрировано 463 тыс. случаев коронавируса, 328 тыс. человек выздоровели, 10 тыс. умерли.