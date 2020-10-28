Главврач поликлиники назначен новым замглавы омского минздрава

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил новым замминиста здравоохранения главврача омской поликлиники № 2 Александра Ахрамовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, он будет решать вопросы организации и оказания медицинской помощи взрослому населению региона. Речь идет о первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи.

Бурков подчеркнул, что в нынешней эпидемиологической ситуации на решение данных задач возлагается особая ответственность.

Как уточняется, новый заместитель министра начнет исполнять свои обязанности 29 октября.

Ранее в Омской области машины скорой помощи приехали к зданию минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов с подозрением на COVID-19. Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова была отстранена от работы после инцидента.

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