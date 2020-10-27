СК проверит больницу, где инвалид несколько часов ждал приема на полу

Следственный комитет проверит нижегородскую больницу после сообщений об инвалиде с пневмонией, который несколько часов ждал приема на полу, сообщается на сайте управления СК по Нижегородской области.

В соответствии с данными, размещенными в социальных сетях, 60-летний инвалид первой группы с двусторонним воспалением легких четыре часа ждал помощи на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого инвалид был отправлен в другую больницу, но через несколько часов скончался, указано в сообщении.

Сотрудники СК начали доследственную проверку, ведется работа по выяснению обстоятельств инцидента.

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