СК проверит больницу, где инвалид несколько часов ждал приема на полу
Следственный комитет проверит нижегородскую больницу после сообщений об инвалиде с пневмонией, который несколько часов ждал приема на полу, сообщается на сайте управления СК по Нижегородской области.
В соответствии с данными, размещенными в социальных сетях, 60-летний инвалид первой группы с двусторонним воспалением легких четыре часа ждал помощи на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого инвалид был отправлен в другую больницу, но через несколько часов скончался, указано в сообщении.
Сотрудники СК начали доследственную проверку, ведется работа по выяснению обстоятельств инцидента.
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