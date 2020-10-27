СК проверит больницу, где инвалид несколько часов ждал приема на полу

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Следственный комитет проверит нижегородскую больницу после сообщений об инвалиде с пневмонией, который несколько часов ждал приема на полу, сообщается на сайте управления СК по Нижегородской области.

В соответствии с данными, размещенными в социальных сетях, 60-летний инвалид первой группы с двусторонним воспалением легких четыре часа ждал помощи на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого инвалид был отправлен в другую больницу, но через несколько часов скончался, указано в сообщении.

Сотрудники СК начали доследственную проверку, ведется работа по выяснению обстоятельств инцидента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трупы в подвале: почему в барнаульской больнице скопились тела

Новгородская клиника разместила больных коронавирусом в коридорах

Две чиновницы в Ростовской области уволились после смерти пациентов на ИВЛ