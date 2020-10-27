Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о результатах своей вакцинации от коронавируса нового типа в эфире телеканала «Россия 24».

«Антитела есть, переносимость прекрасная», — поделилась Попова.

Ранее сообщалось, что она привилась от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной российским центром «Вектор».

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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