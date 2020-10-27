Останки людей обнаружены на месте ЧП с танкером в Азовском море

При осмотре места, где произошел взрыв на борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», обнаружены останки людей, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Предположительно, обнаружены останки пропавших членов экипажа судна, указано в сообщении. Для подтверждения версии назначены генетические экспертизы, расследование продолжается.

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел 24 октября. Трех членов экипажа выбросило за борт, их поиски были прекращены 26 октября. Еще 10 человек были спасены, их состояние удовлетворительное. По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов. Взрывом была повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена.

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