В Волгограде три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию области.

«В 16:45 по местному времени на улице Санаторной меняли котел отопления. Замена велась в присутствии сотрудницы Межрегионгаза. Произошел хлопок», — сказали в администрации.

Отмечается, что из-за взрыва выбило стекла. Хозяйку, мастера и сотрудницу горгаза с ожогами привезли в больницу. Многоквартирный дом, где произошел хлопок, еще не заселен людьми и готовится к сдаче.

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