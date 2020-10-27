В Волгограде три человека пострадали при взрыве газа
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В Волгограде три человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию области.
«В 16:45 по местному времени на улице Санаторной меняли котел отопления. Замена велась в присутствии сотрудницы Межрегионгаза. Произошел хлопок», — сказали в администрации.
Отмечается, что из-за взрыва выбило стекла. Хозяйку, мастера и сотрудницу горгаза с ожогами привезли в больницу. Многоквартирный дом, где произошел хлопок, еще не заселен людьми и готовится к сдаче.
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