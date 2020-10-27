Ученый рассказал об устойчивых к COVID-19 людях
Максимс Краюшкинс
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Ученые выявили феномен существования людей, которые не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на академика РАН Арега Тотоляна.
«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями», — говорится в сообщении.
Он отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.
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