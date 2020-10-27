В Кремле согласились с фактом недостаточного финансирования медицины в РФ

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, считают ли в Кремле, что медицина в РФ достаточно финансируется.

По словам Пескова, в мире нет ни одной страны, где была бы медицинская сфера достаточно профинансирована. «Но есть страны, где на медицину тратят больше денег. Но даже там считается, что она профинансирована недостаточно. Вы можете в этом легко убедиться», — отметил помощник Путина.

Также Пескова спросили, стоит ли Кремлю задумываться о медицинской реформе. На это пресс-секретарь президента ответил, что это не их работа. «Ответь очевидный: не нужно. Если журналисты или работники Кремля будут заниматься медицинской реформой, ничего хорошего из этого не получился. О реформе должны думать специалисты, которых у нас достаточно», — резюмировал Песков.

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