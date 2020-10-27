В 38 субъектах РФ превышены пороги заболеваемости ОРВИ
Бернст Ю.
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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах России, сообщается на сайте ведомства.
О каких субъектах идет речь — не уточняется.
В ведомстве также сообщили, что от гриппа на сегодняшний день привились 29,9% населения — более 43,8 млн человек.
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