В 38 субъектах РФ превышены пороги заболеваемости ОРВИ

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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах России, сообщается на сайте ведомства.

О каких субъектах идет речь — не уточняется.

В ведомстве также сообщили, что от гриппа на сегодняшний день привились 29,9% населения — более 43,8 млн человек.

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