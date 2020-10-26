Минздрав перечислил профилактические препараты от COVID-19

Минздрав России советует использовать препарат умифеновир для профилактики коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации ведомства.

Как следует из документа, назначение данного препарата для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции целесообразно для определенных групп населения, в том числе медицинских работников.

Здоровым людям и лицам из группы риска (старше 60 лет или с хроническими заболеваниями) для медикаментозной профилактики COVID-19 советуют использовать Рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 мг два раза в неделю на протяжении трех недель, говорится в рекомендациях министерства.

Кроме того, в ведомстве указали, что в схему постконтактной профилактики при единичном контакте с инфицированным коронавирусом был включен гидроксихлорохин или Рекомбинантный ИФН-α вместе с умифеновиром.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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