В Белоруссии за сутки коронавирусом заразились 884 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране заразились 93 707, умер 961, выздоровели 83 748 пациентов. Белоруссия провела 2 386 740 тестов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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