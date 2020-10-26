В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

В России выявили 17 347 случаев коронавируса за сутки, что стало рекордом с начала пандемии, пишет оперштаб.

Отмечается, что у 27,7% заболевших не было симптомов. Больше всего заражений в Москве (5 244), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499).

Всего в стране заболели 1 531 224, выздоровели 1 146 096, скончались 26 269 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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