Перед Хеллоуином россияне начали скупать костюмы коронавируса

Несмотря на пандемию, россияне готовятся к Хеллоуину, особой популярностью пользуется костюм коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса для размещения объявлений «Авито».

Спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с прошлым годом.

«В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения - в этом году особенно популярен костюм коронавируса», — добавили в «Авито».

Так, двухметровая кукла в виде коронавируса в среднем стоит 20 тысяч рублей. Тем не менее, можно найти варианты и дешевле — надувной костюм зеленого микроба обойдется в 2500 рублей. Также продавцы стилизуют под праздник маски и перчатки.

В целом спрос на костюмы для Хэллоуина вырос для женщин на 14%, для мужчин — на 23%, для девочек — на 45%, для мальчиков — на 11% по сравнению с прошлым годом.

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