Врач назвал опасные последствия самолечения при коронавирусе

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к опасным последствиям для иммунной системы человека.

«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — сказал доктор Ura.ru. Он добавил, что бесконтрольный прием противовирусных может нарушить баланс в организме и вся иммунная система «разактивируется».

Щепеляев также рекомендовал не назначать самому себе антибиотик азитромицин, который врачи назначают при коронавирусе для предотвращения бактериальной пневмонии. При этом специалист уточнил, что у людей без хронических заболеваний препарат может вызвать только небольшую аллергическую реакцию в случае передозировки.

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