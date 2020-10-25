Конец октября в России будет аномально теплым

На всей территории России в последнюю неделю октября прогнозируется аномально теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории - очень теплые массы с Тихого океана», — сообщил он.

По словам метеоролога, в азиатской части России температура будет выше нормы на 10-15 градусов. Особенно тепло будет в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры там будут около нуля, а ночные — от 10 до 15 градусов мороза.

Европейскую часть России также ожидает аномальное тепло.

«Там хорошая и комфортная погода устанавливается. (...) Температура будет существенно выше нормы - примерно на четыре градуса», — сказал Вильфанд.

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