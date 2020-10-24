Источники назвали версии убийства бизнесмена под Выборгом

Источники в правоохранительных органах рассказали две версии убийства бизнесмена и депутата горсовета Выборга Александра Петрова, пишет РИА «Новости».

По информации одного из источников, около шести часов вечера в дом Петрова в поселке Великий проник киллер и выстрелил в депутата. После Петрова нашел сторож и вызвал скорую помощь,

Другой собеседник утверждает, что в бизнесмена выстрелил снайпер, когда Петров вышел из бани, чтобы окунуться в реку.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области после покушения скончался бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров.

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