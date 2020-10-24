В МЧС рассказали о состоянии спасенных после взрыва на танкере в Азовском море
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Состояние спасенных после взрыва на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» членов экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.
Десять членов экипажа были эвакуированы на буксир «Сириус», продолжается поиск троих человек, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва
— Источник назвал причину взрыва на нефтяном танкере в Азовском море
— Росприроднадзор отправил экспертов к месту ЧП с танкером в Азовском море