В МЧС рассказали о состоянии спасенных после взрыва на танкере в Азовском море

Состояние спасенных после взрыва на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» членов экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.

Десять членов экипажа были эвакуированы на буксир «Сириус», продолжается поиск троих человек, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв.

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