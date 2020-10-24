Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом весной

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в России станет снижаться весной 2021 года, передает ТАСС.

Специалист рассказал, что сначала должен случиться подъем заболеваемости.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», — сказал Горелов.

По его словам, после этого будет стабилизация показателя и устойчивое снижение. Однако для уменьшения случаев заболевания коронавирусом «должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться», объяснил эксперт.

«После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль–март, когда мы войдем в фазу снижения», — добавил Горелов.

Он добавил, что пока в России не проводится массовая вакцинация от COVID-19, а такие санитарно-ограничительные меры, как ношение масок и перчаток, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции, могут замедлить эпидемический процесс.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев COVID-19, умерли 25 525 пациентов, выздоровел 1 119 251 заболевший.

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