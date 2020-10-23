Мурашко ожидает роста количества новых болезней на фоне резистентности к антибиотикам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прогнозирует увеличение числа неизвестных ранее инфекционных и неинфекционных болезней на фоне резистентность к антибиотикам, передает «Интерфакс».

Мир будут ждать новые инфекционные вызовы с ранее неизвестными патогенам, будет наблюдаться рост числа случаев неизвестных неинфекционных болезней. По словам, министра, такой прогноз сбудется в среднесрочной перспективе с высокой долей вероятности.

Мурашко напомнил, что «нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижении эффективности лечения инфекционных болезней». Также на ситуацию с инфекциями будет влиять изменение климата.

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