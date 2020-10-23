В Кремле считают, что коронавирус в России под контролем

Ситуация с коронавирусом в России напряженная, но контролируемая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Действительно, ситуация по контролем - она нелегкая, она напряженная, но она под контролем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что регионы заранее подготовились ко второй волне коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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